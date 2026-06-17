Лихач на "Жигулях" попытался скрыться от ДПС в Ленобласти. Фото: скриншот видео ГУ МВД России по СПб и Ло

Форсаж решил устроить пьяный лихач на «Жигулях» в Ленобласти. Экипаж ДПС заметил легковушку без госномеров на 118-м километре дороги «Тихвин-Будогощь-Чудово». Было три часа ночи. Увидев полицейских, водитель «Жигулей» нажал газ и помчался вперед. Началась погоня, на требования остановиться горе-гонщик не реагировал и опасно маневрировал на дороге, в том числе выезжая на встречку. Чтобы остановить его, полицейские на законном основании применили табельное оружие: сначала выстрелили вверх, а потом целились по колесам иномарки.

- Через несколько минут автомобиль удалось остановить. Водитель «семерки» попытался сбежать в лес, но его успели задержать. Им оказался 19-летний местный житель. У него не было прав. По внешним признакам он был пьян, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Стрельба экипажа ДПС по "Жигулям" в Ленобласти Видео: ГУ МВД России по СПб и Ло

Пострадавших при стрельбе нет. В отношении гонщика составили шесть административных протоколов.