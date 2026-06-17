Заксобрание Петербурга утвердило 20 сентября днем выборов в городской парламент

Выборы в Петербурге назначили на 20 сентября. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Заксобрание Петербурга утвердило воскресенье, 20 сентября, днем выборов депутатов восьмого созыва городского парламента. Об этом сообщил глава избиркома Северной столицы Максим Мейксин. По его словам, соответствующее постановление парламентарии приняли в ходе заседания в среду, 17 июня.

- Выборы назначены на 20 сентября 2026 года в Единый день голосования. Постановление вступит в силу после официального опубликования, - добавил Мейксин.

Интересно, что выборы все еще могут пройти в течение трех дней, как принято в последние годы. Окончательное решение будет за ЦИК. Ранее «КП-Петербург» подробно рассказывала, как пройдут выборы депутатов Госдумы и Заксобрания Северной столицы – например, запустят много участков в Ленобласти, Пскове, Мариуполе и даже на линии боевого соприкосновения на СВО. Видеонаблюдение тоже будет, причем круглосуточным, за исключением участков с военными и медиками.