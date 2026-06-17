Пьяный приезжий открыл стрельбу во дворе дома на Крупской улице

Пьяный безработный стрелял из сигнального пистолета во дворе в Невском районе Петербурга. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Поздний вечер перестал быть томным и тихим в среду, 16 июня, для жителей дома №21 на Крупской улице в Невском районе. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, во дворе начали стрелять, что подняло на уши всех жителей. Один из бдительных прохожих вызвал на место полицию. И не зря – человек с оружием оказался пьяным и буйным.

- Патрульный наряд полиции задержал по подозрению в стрельбе безработного 42-летнего жителя одного из южных регионов России. Он находился в состоянии опьянения и стрелял из сигнального пистолета. Его доставили в отделение, где на него составили административный протокол за мелкое хулиганство, - сообщили в региональном Главке.

В полицию не поступало письменных заявлений по поводу ЧП, а также телефонограмм из больниц от возможных потерпевших. Стрелявший в скором времени получит и уголовное дело.