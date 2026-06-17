Водитель «Мерседеса» стрелял по банкам у дома возле Московского вокзала

Водитель "Мерседеса" стрелял по банкам на Гончарной улице. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Водитель «Мерседеса» забыл, что он находится не на полигоне и открыл стрельбу прямо в центре Петербурга. Неспокойно было во дворе дома №8 на Гончарной улице – всего в 100 метрах от Московского вокзала. Прохожий вызвал на место полицию, и буйного мужчину оперативно скрутили. Оказалось, он был пьян, но вместо похода домой решил «потренироваться» в меткости.

- Стрелявшим оказался 37-летний безработный мужчина. Его задержал наряд спецполка Главка. Он стрелял из травматического пистолета по пивным банкам, сам при этом сидел в салоне своего Mercedes-Benz. Мужчину доставили в отделение полиции, в отношении него составили административный протокол по первой части ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Травмат у хулигана изъяли. Кроме того, ему грозит уголовное дело.