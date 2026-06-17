Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июня 2026 8:36

В Петербурге осудили группу, которая нелегально прописала 60 мигрантов

Трое участников получили по 3,5 года колонии
Дарья ЧАУС
Группировка незаконно прописывала мигрантов в течение года.

Группировка незаконно прописывала мигрантов в течение года.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Заработать на прописке мигрантов хотели трое мужчин в Петербурге – теперь они в колонии. Колпинский районный суд вынес приговор троим участникам организованной группы, которая за деньги оформляла фиктивную регистрацию иностранцам. Все трое признали вину и раскаялись.

Схема работала почти год – с июня 2023-го по март 2024-го. Неизвестный организатор собрал знакомых и запустил «бизнес»: находили мигрантов, брали копии документов и через подставных лиц заполняли уведомления о прибытии. В бумагах указывали адреса, где иностранцы никогда не жили. Отрывную часть бланка отдавали клиенту за деньги.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга:

– Фигуранты вину признали полностью, раскаялись в содеянном. Суд назначил наказание каждому в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.

За время действия схемы группировка успела легализовать более 60 человек. В миграционную систему внесли недостоверные данные. Организатора пока не нашли.