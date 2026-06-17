В Петербурге осудили группу, которая нелегально прописала 60 мигрантов

Группировка незаконно прописывала мигрантов в течение года. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Заработать на прописке мигрантов хотели трое мужчин в Петербурге – теперь они в колонии. Колпинский районный суд вынес приговор троим участникам организованной группы, которая за деньги оформляла фиктивную регистрацию иностранцам. Все трое признали вину и раскаялись.

Схема работала почти год – с июня 2023-го по март 2024-го. Неизвестный организатор собрал знакомых и запустил «бизнес»: находили мигрантов, брали копии документов и через подставных лиц заполняли уведомления о прибытии. В бумагах указывали адреса, где иностранцы никогда не жили. Отрывную часть бланка отдавали клиенту за деньги.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга:

– Фигуранты вину признали полностью, раскаялись в содеянном. Суд назначил наказание каждому в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.

За время действия схемы группировка успела легализовать более 60 человек. В миграционную систему внесли недостоверные данные. Организатора пока не нашли.