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НовостиПроисшествия17 июня 2026 8:56

В Колпино мальчик сорвался с третьего этажа, когда менял шторы

Подросток выпал из окна центра содействия семейному воспитанию
Дарья ЧАУС
Мальчик выпал из окна центра содействия семейному воспитанию

Мальчик выпал из окна центра содействия семейному воспитанию

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Колпино произошел несчастный случай, который теперь разбирают следователи. Подросток помогал вешать шторы в здании центра содействия семейному воспитанию, не удержался и рухнул вниз с третьего этажа.

Мальчика с травмами оперативно доставили в больницу. Сейчас его состоянием занимаются врачи – о характере повреждений пока не сообщается.

В ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщили:

– Следователем выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Также будет дана оценка действиям сотрудников центра.

Правоохранителям предстоит выяснить, почему ребенок оказался на подоконнике без присмотра и страховки. Если подтвердится, что персонал халатно отнесся к своим обязанностям, ответственным грозит серьезное разбирательство. Проверка продолжается.