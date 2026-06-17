В Колпино мальчик сорвался с третьего этажа, когда менял шторы

Мальчик выпал из окна центра содействия семейному воспитанию Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Колпино произошел несчастный случай, который теперь разбирают следователи. Подросток помогал вешать шторы в здании центра содействия семейному воспитанию, не удержался и рухнул вниз с третьего этажа.

Мальчика с травмами оперативно доставили в больницу. Сейчас его состоянием занимаются врачи – о характере повреждений пока не сообщается.

В ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщили:

– Следователем выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Также будет дана оценка действиям сотрудников центра.

Правоохранителям предстоит выяснить, почему ребенок оказался на подоконнике без присмотра и страховки. Если подтвердится, что персонал халатно отнесся к своим обязанностям, ответственным грозит серьезное разбирательство. Проверка продолжается.