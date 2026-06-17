ГАТИ предупредила о новых перекрытиях дорог в Петербурге

Ограничение движения на петербургских дорогах начнется с 19 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 19 июня в Петербурге вступают в силу новые дорожные ограничения. ГАТИ опубликовала список адресов, где водителям и пешеходам придется скорректировать маршруты.

В Адмиралтейском районе на три дня – с 19 по 21 июня – сузят проезд по Почтамтской улице. В Петроградском районе на эти же даты полностью закроют 2-ю Березовую, Ломаную и Среднюю аллеи. С 19 июня по 21 июля нельзя будет проехать по Песочной набережной от Левашовского проспекта до улицы Даля – объезд через Чкаловский проспект и набережную Карповки.

На Васильевском острове ограничения самые долгие: до октября 2028 года сузят движение по 26-й и 27-й линиям от Косой до Кожевенной линии. Там же до 30 сентября ограничен проезд по Масляному каналу.

В Приморском районе с 19 июня по 8 июля затруднят проезд по Школьной улице, а на Коломяжском проспекте у улицы Марка Галлая ограничения продлятся до 29 июля. В Пушкине до 18 июля закроют Саперную улицу – объезд через Гусарскую и Красносельское шоссе. В Выборгском районе до 13 июля сузят проспект Тореза у площади Мужества.

В ГАТИ напомнили:

– ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ. Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда.

Все актуальные перекрытия можно отслеживать на карте gati-online.ru.