В Петербурге ограничат продажу алкоголя в день праздника выпускников

Ограничение алкоголя вступит в день праздника выпускников в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге в день «Алых парусов» традиционно ограничат продажу алкоголя. Запрет введут 27 июня – он коснется магазинов и заведений общепита в центральных районах города.

В Смольном пояснили, что мера направлена на обеспечение безопасности во время массовых гуляний и напомнили о важности соблюдения требований:

– За нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Под запрет попадут магазины шаговой доступности на Невском проспекте, Дворцовой площади, набережных и прилегающих улицах. Рестораны и кафе в зоне проведения праздника также не смогут продавать алкоголь навынос. Исключение составят заведения, работающие в формате обслуживания внутри помещений.

Праздник выпускников пройдет в ночь с 27 на 28 июня. Вход на основную площадку – строго по пригласительным билетам. Официальные билеты не продаются, горожан просят остерегаться мошенников.