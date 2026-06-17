В Петербурге стартовал всероссийский конкурс водителей троллейбусов

Конкурс водителей троллейбусов стартовал в Петербурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербург принимает федеральный XXII Всероссийский конкурс «Лучший водитель троллейбуса». 42 водителя из 40 городов страны приехали в Северную столицу, чтобы побороться за звание лучшего. Три дня на проспекте Юрия Гагарина они будут демонстрировать мастерство, точность и виртуозное владение техникой.

В этом году петербургскому троллейбусу исполняется 90 лет. Вице-губернатор Кирилл Поляков в своем обращении подчеркнул: город продолжает развивать маршрутную сеть электрического транспорта.

– В рамках губернаторской программы «10 приоритетов» мы внедряем троллейбусы с увеличенным автономным ходом, – отметил он.

Также вице-губернатор поблагодарил всех участников конкурса и водителей, которые ежедневно обеспечивают комфорт и безопасность миллионов пассажиров.

Победителя назовут по итогам трехдневных соревнований. Водителям предстоит выполнить сложные элементы вождения и показать безупречное знание правил дорожного движения.