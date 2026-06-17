В Петербурге задержали двоих техспециалистов украинских мошенников

В Петербурге задержали помощников украинских мошенников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Полиция Петербурга накрыла подпольный техцентр, обслуживавший украинских аферистов. Оперативники задержали двоих мужчин 24 и 43 лет, приехавших в Северную столицу из Новгородской области и Краснодарского края.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали: кубанец с начала мая арендовал жилье, где развернул нелегальный узел связи. Телефонные мошенники через это оборудование звонили потенциальным жертвам. Для конспирации он постоянно менял квартиры и перевозил технику. Новгородец отвечал за другое: получал сим-карты, регистрировал аккаунты в мессенджерах и передавал их заказчикам.

– За выполнение своих функций задержанные получали денежное вознаграждение на электронные криптокошельки в размере от 10 тысяч рублей в неделю, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

При обысках изъяли восемь GSM-шлюзов, 96 сим-карт, ноутбуки, роутер и 15 банковских карт. В телефоне нашли переписку с кураторами. Возбуждены уголовные дела. Одного фигуранта отправили в СИЗО, второго отпустили под подписку. Сейчас полиция ищет других участников схемы.