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НовостиОбщество17 июня 2026 11:04

Идея создания пухососов понравилась Заксобранию Петербурга

Председатель парламента Александр Бельский оценил шутку ИИ, но допустил, что такая техника может появиться в городе
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
В Заксобрании Петербурга не исключили, что на улицах города появятся пухососы, если они будут эффективны.

В Заксобрании Петербурга не исключили, что на улицах города появятся пухососы, если они будут эффективны.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Заксобрания Петербурга Александр Бельский оценил шуточные ролики с использованием нейросетей про пухососы, которые помогают избавиться городам России от тополиного пуха и спасают жизни аллергикам. Шуточные ролики за неделю успели стать мемами. Бельский не исключил, что такие проекты можно воплотить в жизнь, если они будут полезны.

- Сложно комментировать все то, что касается развития технологий. Если вдруг появятся какие-то пухососы на улицах нашего города, и они будут помогать жителям, в том числе аллергикам… Все прекрасно понимают, что тополиный пух не только в Москве, но и в Петербурге тоже есть. Надо посмотреть, насколько это будет эффективно и экономически выгодно. Но в целом получилась довольно забавная история, все посмеялись, - сказал Бельский на пресс-подходе после очередного заседания депутатов.

Ранее «КП-Петербург» говорила с биологом по поводу того, почему в этом году в Северной столице аномальное количество пуха. В этой же статье комблаг объяснял, что коммунальщики используют пылесосы и поливочные машины, чтобы бороться с белой пеленой.