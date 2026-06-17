Идея создания пухососов понравилась Заксобранию Петербурга

В Заксобрании Петербурга не исключили, что на улицах города появятся пухососы, если они будут эффективны. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Заксобрания Петербурга Александр Бельский оценил шуточные ролики с использованием нейросетей про пухососы, которые помогают избавиться городам России от тополиного пуха и спасают жизни аллергикам. Шуточные ролики за неделю успели стать мемами. Бельский не исключил, что такие проекты можно воплотить в жизнь, если они будут полезны.

- Сложно комментировать все то, что касается развития технологий. Если вдруг появятся какие-то пухососы на улицах нашего города, и они будут помогать жителям, в том числе аллергикам… Все прекрасно понимают, что тополиный пух не только в Москве, но и в Петербурге тоже есть. Надо посмотреть, насколько это будет эффективно и экономически выгодно. Но в целом получилась довольно забавная история, все посмеялись, - сказал Бельский на пресс-подходе после очередного заседания депутатов.

Ранее «КП-Петербург» говорила с биологом по поводу того, почему в этом году в Северной столице аномальное количество пуха. В этой же статье комблаг объяснял, что коммунальщики используют пылесосы и поливочные машины, чтобы бороться с белой пеленой.