Катя Лель призналась, что искала бывшего мужа с помощью магов

Катя Лель до сих пор не знает, где ее бывший муж и жив ли он. Фото: "КП" Архив.

Катя Лель рассказала, что не раз обращалась за помощью к магам и экстрасенсам. В разговоре с Общественной Службой Новостей певица призналась, что ей часто пророчили много интересного в судьбе. По словам звезды, многие предсказания сбывались, да и «чародеям» удавалось считывать в ней то, чем она никогда не делилась с публикой.

- Они много раз попадали в точку, - сказала Лель изданию. – Например, я несколько лет пыталась выяснить, почему именно меня инопланетяне выбрали для контактирования с человечеством. Еще мне было интересно, куда именно пропал мой бывший муж, которого никто до сих пор не может найти. Я хотела узнать у магов, жив ли он или нет. Но здесь их мнения разделились поровну. Одни говорили, что не могут считать его энергетическое поле, намекали на смерть. Другие, наоборот, утверждали, что он здоров и скоро выйдет на связь.

Напомним, экс-супруг Кати Лель Игорь Кузнецов пропал в мае 2025 года во Франции. Его так и не нашли.