В Петербурге пенсионер передал мошеннику миллион рублей

Пенсионер не сразу понял, что говорит с мошенниками и передал миллион рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

77-летний петербуржец стал жертвой телефонных аферистов. Ему позвонили неизвестные и убедили, что все сбережения нужно срочно «декларировать» – то есть передать специальному человеку, чтобы защитить их от кражи. Пенсионер поверил и отдал курьеру 1 012 100 рублей.

Когда мужчина понял, что его обманули, он обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, через несколько дней оперативники задержали курьера – 42-летнего жителя Волгоградской области. Его взяли у дома на улице Шостаковича.

– Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ – это означает, что он взят под стражу по подозрению в совершении преступления до предъявления обвинения, – уточнили в пресс-службе.

Сейчас полиция выясняет, мог ли задержанный быть причастен к другим эпизодам. За мошенничество в особо крупном размере ему грозит до 10 лет лишения свободы.