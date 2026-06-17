Приморский район станет новой туристической точкой притяжения для гостей Петербурга

За последние годы в Приморском районе появилось 56 школ и детских садов. Фото: gov.spb.ru

В Доме молодежи на Богатырском проспекте губернатор Александр Беглов открыл выставку достижений Приморского района. Это событие стало продолжением проекта «Мой Петербург», который ранее проходил в музее «Россия – моя история» и привлек более миллиона посетителей. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. По словам губернатора Александра Беглова, Приморский район становится важным центром туризма и отдыха, где можно осмотреть «Лахта центр», прогуляться по благоустроенным набережным и посетить филиал Эрмитажа в Старой Деревне.

- Приморский район - самый густонаселенный в Петербурге, с численностью жителей в 715 тысяч человек. Район развивается в нескольких направлениях: образование, медицина, социальное обслуживание, создание общественных пространств и развитие культурной и спортивной жизни, - рассказал губернатор Александр Беглов.

За последние годы в Приморском районе появилось 56 школ и детских садов, 8 медицинских учреждений. В ближайшие три года планируется открыть ещё 8 школ и 14 детских садов. Также в текущем году начнет работу новая поликлиника в жилом комплексе «Юнтолово» и планируется строительство крупного медицинского стационара.

Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашения о строительстве зоопарка рядом с Юнтоловским заказником. Для реализации таких масштабных проектов необходимо развивать транспортную инфраструктуру, и в Приморском районе строятся станции метро и новые магистрали.