Смартфоны и ноутбуки стали главными подарками выпускникам в Ленобласти

Выпускникам все чаще стали дарить смартфоны и ноутбуки. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Родители в Ленинградской области основательно подготовились к выпускным. Как сообщает Онлайн47, 93% семей намерены вручить детям подарок по случаю окончания школы, а средний бюджет составил 38 225 рублей.

Самый популярный вариант – смартфоны и другая техника: их выбирают 36% опрошенных. На втором месте ноутбуки – 26%. Далее идут памятные подарки, путешествия, одежда, часы и украшения. Образовательные курсы рассматривают 10% родителей, а автомобили или мотоциклы – 12%.

По данным опроса, 39% уже определились с выбором, 35% ещё решают, а 19% пока не задумывались о подарке. Самый распространённый бюджет – от 30 до 50 тысяч рублей, его назвали 33% респондентов. Ещё 17% готовы потратить от 50 до 100 тысяч, а 5% – свыше ста тысяч рублей.

Традиция дарить подарок на выпускной набирает обороты: 25% опрошенных вспомнили, что сами получали такой сюрприз в школьные годы, и он остался для них значимым событием. 23% тоже получали, но не придали этому особого значения, а 42% сказали, что в их время такой традиции не было.