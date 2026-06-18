Пару взяли под стражу. Идет расследование. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Молодую пару задержали в Петербурге за перепродажу сим-карт мошенникам. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Пара незаконно активировала сим-карты и продавала третьим лицам. В ходе расследования полиция выявила совпадение с 28 уголовными делами, где фигурировали сим-карты, активированные 23-летним мужчиной и его возлюбленной.

- Также удалось установить причастность пары к еще одному преступлению. В феврале этого года пенсионер стал жертвой мошенников: полагая, что общается с представителями государственных служб, он перевел через банкоматы 850 тысяч рублей на указанные счета, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Во время обыска в квартире на Пулковском шоссе, где проживала пара, правоохранители изъяли 5 сим-карт, 3 мобильных телефона, компьютер, флэш-накопитель, планшет, 3 ноутбука и 8 банковских карт.

Пару взяли под стражу. Идет расследование.