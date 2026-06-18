Двое сладкоежек получили почти два года колонии за кражу Choco Pie в Петербурге

Всего приятели стащили около 48 пачек Choco Pie. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Два сладкоежки получили почти два года колонии за кражу Choco Pie в Петербурге. Инцидент произошел 19 февраля 2026 года, когда два приятеля стащили из магазина 16 упаковок «Орион Чоко Пай». Этого любителям острых ощущений показалось мало и вскоре, они вернулись и вынесли еще 32 упаковки. Чтобы не возвращаться, воришки решили прихватить еще 25 упаковок сдобных палочек с малиной. Общий ущерб составил более 9 тысяч рублей.

- Оба мужчины признали свою вину. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. После вынесения приговора петербуржцев отправили под стражу, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что более 1,3 млн пачек сигарет на 207 млн рублей нашли в диванах в порту Петербурга.