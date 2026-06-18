Сахар мгновенно усваивается организмом, что приводит к резкому повышению уровня глюкозы в крови. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербуржцам рассказали, какую опасность несет переизбыток сахара в рационе. Заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова и научный руководитель НИЦ «Здоровое питание» Олег Медведев в своем интервью NEWS.ru предупредил о серьезной угрозе для здоровья, которую представляет избыток сахара в рационе.

По словам Медведева, сахар мгновенно усваивается организмом, что приводит к резкому повышению уровня глюкозы в крови. Это может перегрузить поджелудочную железу и стать ключевым фактором риска развития инсулинорезистентности и диабета II типа.

- Даже если продукт содержит одинаковое количество сахара, цельный фрукт и стакан сока влияют на метаболизм по-разному. Это связано с тем, что помимо сахара, в фруктах содержатся пищевые волокна, которые замедляют процесс усвоения сахара, в отличие от свежевыжатого сока, - отметил Медведев.

Специалист также отметил, что необходимо контролировать потребление сахара для поддержания здоровья.