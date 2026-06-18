Около 10 тысяч бюджетных мест выделили в вузах Нижнего Новгорода в 2026 году

В Нижнем Новгороде готовятся принять в вузы 13 тысяч абитуриентов из местных школ. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде выделили 9,7 тысячи бюджетных мест в университетах в 2026 году. Внебюджетных еще больше – 15 тысяч. По информации замминистра науки и высшего образования столицы Приволжья Любови Широковой, в этом году школы региона выпустят примерно 13 тысяч человек. Ожидается, что три четверти из них смогут поступить на бюджет. Также заместитель министра разоблачила некоторые мифы абитуриентов.

- Мы слышали от детей и родителей, что сейчас попасть на внебюджетные места якобы еще сложнее. По крайней мере в нашем регионе это абсолютно не так, - цитируют Любовь Широкову в НИА «Нижний Новгород».

О ситуации с приемом документов рассказали ректоры нескольких вузов региона. В частности, в НГЛУ имени Добролюбова открыли почти 450 бюджетных мест, в том числе на аспирантуре. А в НИУ Президентской академии отметили, что число заявлений абитуриентов выросло наполовину. Количество бюджетных мест в университете выросло до 209.