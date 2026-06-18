Бывшую жительницу Петербурга заподозрили в участии в террористической группировке в Сирии

Следствие считает, что несколько лет назад она вместе с малолетними детьми покинула Россию, проследовав через Турцию, после чего оказалась на территории Сирии. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Правоохранительные органы расследуют уголовное дело в отношении бывшей жительницы Петербурга, которую подозревают в участии в деятельности террористической организации на территории Сирии. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

По предварительным данным, фигуранткой дела стала женщина 1990 года рождения, ранее проживавшая в Петербурге. Следствие считает, что несколько лет назад она вместе с малолетними детьми покинула Россию, проследовав через Турцию, после чего оказалась на территории Сирии.

По версии следствия, там женщина вступила в запрещенную в России террористическую организацию и присоединилась к своему супругу, который ранее уже находился в зоне вооруженного конфликта.

Следователи полагают, что супруги могли принимать участие в боевых действиях на стороне вооруженных формирований против правительственных сил Сирии.

Как отмечается, сведения о предполагаемой деятельности женщины были получены в том числе в ходе расследования других уголовных дел. В качестве доказательств рассматриваются показания лиц, ранее осужденных за преступления террористической направленности.

В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статьям, связанным с участием в террористической организации и незаконном вооруженном формировании.

В случае задержания на территории России или экстрадиции женщине может грозить длительный срок лишения свободы вплоть до 25 лет.