Более 130 человек прошли обучение в «Школе творческих мастерских» Ленобласти

«Школа творческих мастерских» продолжает объединять представителей креативных индустрий Ленобласти. Фото: Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти

«Школа творческих мастерских» в Ленобласти, начавшая работу в марте 2026 года, к июню успела охватить уже шесть образовательных блоков, посвященных разным сферам жизни 47 региона: арт-индустрии, отдыху и развлечению, культурному наследию, гастрономии и исполнительским искусствам. Число участников проекта составило более 130 начинающих предпринимателей. Впереди по планам – еще три блока, чтобы помочь жителям области прекратить свои идеи в устойчивые бизнес-модели, у которых будет высокий потенциал на рынке.

Каждый интенсив - уроки и мастер-классы от профессионалов своего дела. Фото: Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти

- Занятия проходят в формате однодневных интенсивов под руководством ведущих экспертов из разных сфер креативных индустрий, - поделились новостями в Фонде поддержки предпринимательства Ленобласти. – В частности, на блоке «Отдых и развлечение» участников обучали создавать проекты досуговых форматов: фестивали, квесты, деловые мероприятия и интерактивы.

Интенсивы проходят в разных городах региона. Самый последний – состоялся 10 июня в Киришах. Там студентов-предпринимателей научили встраивать воплощать свои бизнес-идеи из сфер театра, музыки, танца, перформанса и других живых форматов. Следующие мастерские будут посвящены медиа и СМИ, рекламе и пиары, а также архитектуре и урбанистике. Следить за всеми анонсами проекта и зарегистрироваться на интенсивы можно на сайте 813.ru.