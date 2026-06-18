ФАС намерен снизить норматив продаж топлива на Петербургской бирже

Дизельного топлива изменения не коснутся. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Минэнерго намерена временно уменьшить норматив продаж бензина на Петербургской бирже. Согласно проекту приказа ведомства, речь идет о снижении с 15% до 10% от объема производства.

- Эта мера позволит оптимизировать логистику, в том числе осуществляя поставки для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей автомобильным транспортом, - сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.

Изменения могут быть введены на период с 1 июля по 30 сентября 2026 года. При этом дизельного топлива этого не коснется.

Напомним, ранее на АЗС в Петербурге официально запретили продавать более 100 литров бензина в одни руки, а одна сеть заправок и вовсе ввела у себя лимит на 20 литров, что вызывало переживания у жителей города. Ограничения до 100 литров в Смольном назвали временной профилактикой.