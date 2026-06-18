Политолог Дмитрий Солонников: Выборы в Петербурге будут конкурентными

Политологи обсудили будущие выборы в Петербурге и шансы партий. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Избирком Петербурга начал подготовку к выборам депутатов Госдумы, Заксобрания и муниципалитетов, которые пройдут в течение трех дней, с 18 по 20 сентября 2026 года. Экспертный клуб Северной столицы обсудил в Доме журналиста будущее голосование. Парламентарии, представители партий и политологи дали свои прогнозы. Некоторые из них вызвали острые дискуссии, но в одном участники согласились единодушно - кампания 2026 года может стать одной из самых конкурентных в истории города. В частности, об этом заявил политолог Дмитрий Солонников. По его мнению, с первым «партийным» местом на выборах все более-менее ясно, а вот дальше могут быть сюрпризы.

- Второе место на выборах остается открытым вопросом. Число фракций в Законодательном собрании Петербурга вполне может сравняться с Госдумой. Это одна из главных интриг будущего голосования, - высказался Солонников.

Ранее глава избирком Максим Мейксин подробно делился, как пройдут выборы в сентябре. К примеру, запустят много экстерриториальных участков: в Ленинградской и Псковской областях, городе-побратиме Мариуполе и даже на линии боевого соприкосновения на спецоперации.