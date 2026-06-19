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НовостиОбщество19 июня 2026 7:44

В Графском переулке петербуржец выстрелил в мужчину во время ссоры из-за девушки

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство"
Маргарита СУРИНА
Возбуждено уголовно дело. Расследование продолжается.

Возбуждено уголовно дело. Расследование продолжается.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

21-летний петербуржец выстрелил в мужчину во время ссоры. Инцидент произошел ночью 18 июня у дома по Графскому переулку. Между несколькими мужчинами вспыхнул конфликт, который перерос в драку. Причиной случившейся потасовки стала девушка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- В ходе драки один из участников выстрелил из устройства «ПУ-4» в своего оппонента, - уточнили в пресс-службе ведомства. За помощью подстреленный обращаться не стал.

Возбуждено уголовное дело. Молодого человека задержали.

Расследование продолжается, проводятся оперативно-розыскные мероприятия для выяснения всех деталей произошедшего.

Напомним, ранее стало известно, что врача из клиники Петербурга отправили в СИЗО за приставания к юной пациентке. Инцидент произошел в частной клинике на улице Победы.