Бельский рассказал о борьбе с тополиным пухом на улицах Петербурга

Тополиный пух - это не только символ детства, но и актуальная проблема для жителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тополиный пух - это не только символ детства, но и актуальная проблема для жителей Петербурга. В определенные периоды лета улицы покрываются слоем этого мягкого и легкого материала, который может доставлять неудобства. Особенно страдают аллергики. Глава ЗакСа Александр Бельский рассказал в прямом эфире радио «Комсомольская Правда», 92.0 FM о борьбе с тополиным пухом на улицах Петербурга.

Тополя - это быстрорастущие деревья, которые хорошо очищают воздух и устойчивы к городским условиям.

- В нашем городе мы также сталкиваемся с этой проблемой, но давайте вспомним наше детство. Тополиный пух был просто везде. Сейчас его стало гораздо меньше. Мы не можем спилить все тополя, но постепенно идет замена деревьев. Мы смотрим другие виды, которые будут комфортно чувствовать в Петербурге, - объяснил Бельский.

Идею пухососов Бельский напротив, высмеял, назвав это «забавным и смешным».