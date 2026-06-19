Владельца самоката оштрафовали на тысячу рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мужчину в Ярославле оштрафовали за наклейку экстремистского питбуля на самокате. Вечером 9 мая 2026 года местного жителя остановили полицейские, заметив на раме электросамоката, с изображением черно-белой головы питбуля. Правоохранители пояснили, что этот символ ассоциируется с экстремистской организацией еще с 2010 года. Об этом сообщил yarnews.net.

- Владельца электросамоката доставили в суд, где он утверждал, что не знал о связи изображения с экстремистской организацией. Мужчина сообщил, что приобрел наклейку в магазине, - рассказало агентство.

Суд, учтя признание вины, искреннее раскаяние и наличие у правонарушителя несовершеннолетнего ребенка, назначил штраф в размере 1 тысячи рублей без конфискации предмета административного правонарушения. Решение Кировского районного суда вступило в законную силу в конце мая.