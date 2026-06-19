Бельский предложил ввести запрет на соцсети для детей до 15 лет

Ответственность за детей в соцсетях должна возлагаться на семью. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В современном мире цифровые технологии стали неотъемлемой частью жизни. Они окружают нас повсюду, и дети не являются исключением. Однако использование гаджетов и социальных сетей может иметь негативные последствия, особенно для детей и подростков.

- По моему мнению, контроль за использованием цифровых технологий детьми необходим. Однако ответственность за это должна возлагаться на семью. Родители должны следить за временем, которое их дети проводят в телефоне, и ограничивать его в случае необходимости, - рассказал глава ЗакСа Петербурга Александр Бельский в прямом эфире радио «Комсомольская Правда», 92.0 FM.

Конечно, полностью оградить детей от цифрового мира невозможно и не всегда нужно. Важно научить их правильно использовать технологии, чтобы они приносили пользу, а не вред.

- Я не против того, чтобы ограничить доступ к социальным сетям для детей до 15 лет. Они смогут всему научиться в возрасте от 15 до 16 лет и ничего не потеряют, - подытожил Бельский.