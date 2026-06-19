Участников ОПГ в Петербурге осудили за легализацию иностранцев с помощью фиктивных браков

20 марта 2026 года суд вынес приговор по делу восьмерых человек. Фото: пресс-служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Участников ОПГ в Петербурге осудили за легализацию мигрантов с помощью фиктивных браков. Группа людей продавали иностранцам липовые миграционные документы, по которым те могли получить разрешение на временное проживание в России через фиктивные браки. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Преступную схему удалось раскрыть в результате оперативных мероприятий.

- 20 марта 2026 года суд вынес приговор по делу восьмерых человек. Трое из них приговорены к лишению свободы на сроки от 2 до 4 лет и штрафам в 100 тысяч рублей. Четверо получили 3 года условного лишения свободы с такими же штрафами. Один фигурант направлен на принудительное лечение, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее в Петербурге задержали чиновника, подозреваемого во взятничестве на 12 млн рублей.