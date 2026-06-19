Работы ведутся в мастерской, а также на фасаде западного дворового флигеля. Фото: gov.spb.ru

Доходный дом Иванова отреставрируют на Невском проспекте. Специалисты восстановят нетипичные для центра Петербурга ворота, а также вернут исторический облик фасада здания. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Реставраторы будут ориентироваться на оригинальные чертежи при восстановлении растительного орнамента на фризе, декоративных карнизов над окнами и картуша со скульптурой ребенка.

Специалисты восстановят нетипичные для центра Петербурга ворота. Фото: gov.spb.ru

- Работы ведутся в мастерской, а также на фасаде западного дворового флигеля по адресу дом 108 литера «В». В прошлом году был проведен капитальный ремонт фасадов восточных флигелей с литерами «Р» и «Д», - рассказали в пресс-службе Смольного.

Общая площадь фасада доходного дома на Невском проспекте, 108А, включая расположенный во дворе кинотеатр «Нева», составляет более 3 тысяч квадратных метров.

Губернатор Александр Беглов также подчеркнул важность тщательного воссоздания архитектурных элементов охраняемых зданий для сохранения атмосферы исторического Петербурга.