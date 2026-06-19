Более 60% первокурсников вузов выбрали инженерно-технические специальности в Петербурге

Этап приоритетного зачисления завершится 3 августа, основной этап - 7 августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

20 июня российские вузы начинают прием документов на программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования. В Петербурге одной из главных особенностей нынешней приемной кампании стало увеличение числа бюджетных мест по инженерно-техническим направлениям, сообщает 78.ru.

Как сообщили в городской администрации, на такие специальности приходится 62% от общего количества бюджетных мест для будущих первокурсников.

По словам губернатора Петербурга Александр Беглов, город продолжает развивать систему поддержки технического образования и молодых специалистов.

- Мы продолжаем поддерживать интерес наших выпускников к техническим специальностям. Увеличиваем грантовую поддержку молодых исследователей, создаем технологические долины, помогаем выстраивать взаимодействие с петербургскими предприятиями, - отметил глава города.

Особое внимание уделяется подготовке инженеров для высокотехнологичных отраслей экономики. В пилотном проекте по модернизации инженерного образования участвуют Санкт-Петербургский горный университет и Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.

Абитуриентам также напомнили о ключевых датах приемной кампании. Этап приоритетного зачисления завершится 3 августа, основной этап - 7 августа. Приказы о зачислении будут опубликованы 11 августа.