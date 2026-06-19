Диетолог предупредила об опасности дегустации фруктов и ягод на рынке

У взрослых острые кишечные инфекции способны вызвать серьезные осложнения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Привычка пробовать фрукты и ягоды прямо на рынке может представлять серьезную угрозу для здоровья. В некоторых случаях это способно привести к тяжелым инфекционным заболеваниям и опасным осложнениям. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказала диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, уличная торговля нередко ведется в условиях, далеких от санитарных норм, рядом с дорогами, под воздействием пыли и выхлопных газов. Кроме того, продукты часто берут и предлагают покупателям без соблюдения гигиены.

- Когда продавец предлагает попробовать клубнику или черешню прямо у прилавка, нужно помнить, что вокруг пыль, мухи, а сами продукты могут быть немытыми. Это повышает риск заражения кишечными инфекциями, включая кишечную палочку, дизентерию и другие заболевания, - пояснила Соломатина.

Эксперт отметила, что особую опасность такие продукты представляют для детей, у которых даже обычное пищевое отравление может быстро привести к обезвоживанию и ухудшению состояния.

Также, по ее словам, даже у взрослых острые кишечные инфекции способны вызвать серьезные осложнения, связанные с нарушением водно-солевого баланса и нагрузкой на сердечно-сосудистую систему.