Врач рассказал, как снизить риск пищевых отравлений летом

Чтобы избежать подобных ситуаций, специалист советует использовать отдельные разделочные доски и ножи для сырого мяса и других продуктов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Летом число случаев пищевых отравлений традиционно увеличивается из-за неправильного хранения продуктов и несоблюдения санитарных правил. Об этом заявил врач-терапевт Андрей Кондрахин в беседе с NEWS.ru.

По словам специалиста, в теплое время года наиболее распространенными становятся острые кишечные инфекции, связанные с употреблением ягод, фруктов, грибов и других продуктов без должной обработки.

- Летом большинство заболеваний связано именно с пищевыми отравлениями. На продуктах может находиться большое количество микроорганизмов, способных вызвать болезнь. Часто люди употребляют их сразу после покупки или сбора, не проводя необходимую обработку, - пояснил Кондрахин.

Особую осторожность врач рекомендует соблюдать во время отдыха на природе. Одной из распространенных причин заражения становится перекрестное загрязнение продуктов.

Например, если человек разделывает сырое мясо, а затем теми же руками или тем же ножом режет хлеб, овощи или фрукты, болезнетворные микроорганизмы могут попасть на готовую пищу.

Чтобы избежать подобных ситуаций, специалист советует использовать отдельные разделочные доски и ножи для сырого мяса и других продуктов.

- Лучше готовить мясо на отдельной доске и отдельным ножом. После этого необходимо тщательно мыть руки и инвентарь. Еще лучше, если приготовлением мяса и овощей занимаются разные люди, - отметил врач.

По его словам, невозможно заранее узнать, в каких условиях хранилась продукция и подвергалась ли она загрязнению.

Специалист напомнил, что соблюдение простых правил гигиены, тщательное мытье продуктов и достаточная термическая обработка значительно снижают риск кишечных инфекций и пищевых отравлений в летний период.