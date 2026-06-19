ОЖД временно поменяет «Ласточки» на Балтийском направлении на поезда категории «Стандарт»

Поезда "Ласточка" отправят на обслуживание. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Октябрьская железная дорога (ОЖД) временно снимет поезда «Ласточки» и Балтийского направления в Калище и Ораниенбаум. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).

- В связи с проведением технического обслуживания электропоездов «Ласточка» 19 июля на отдельных рейсах по маршрутам «Балтийский вокзал – Калище/Ораниенбаум-1 – Балтийский вокзал» произведена временная замена подвижного состава на электропоезда категории «Стандарт», - говорится в сообщении СЗППК.

Отмечается, что замена коснется четырех поездов: №7223 Балтийский вокзал 15:40 – Калище 17:23, №7230 Калище 17:49 – Балтийский вокзал 19:39, №7189 Балтийский вокзал 20:10 – Ораниенбаум-1 21:04 и №7184 Ораниенбаум-1 21:15 – Балтийский вокзал 22:14. В ОЖД подчеркнули, что эта мера позволяет сохранить действующее расписание и не отменять рейсы.