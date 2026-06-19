Гробокопатель убил конкурента на кладбище в Карелии

Ритуальщик убил конкурента в Карелии. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Карелии произошло убийство прямо на кладбище. Как сообщает пресс-служба СК России по республике Карелия, все произошло в Прионежском районе. Сотрудник ритуальной конторы напал на своего коллегу из конкурирующей организации.

- Установлено, что 18 июня 2026 года днем на территории Бесовецкого кладбища между двумя мужчинами – жителями Петрозаводска, осуществлявшими трудовую деятельность в сфере оказания ритуальных услуг, - возникла ссора. Один из мужчин нанес своему оппоненту удар ножом в область груди, - сообщили в СК по республике Карелия.

Подозреваемый с места происшествия скрылся, а его жертва скончалась по дроге в больницу. Спустя некоторое время полиция задержала беглеца. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый отправлен в СИЗО.