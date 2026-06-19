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НовостиОбщество19 июня 2026 14:55

Десять театров получат из бюджета Петербурга субсидию на 81,5 млн

Самый большой транш получит театр имени Андрея Миронова
Александр ДЫБИН
Театры получат поддержку из бюджета. Фото: Борис Пиотровский.

Театры получат поддержку из бюджета. Фото: Борис Пиотровский.

Комитет по культуре Петербурга утвердил список негосударственных театров, которые получат финансовую поддержку в этом году. Как сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский, курирующий вопросы культуры, в этом году размер дотации составил 81,5 млн рублей

- Петербург - единственный регион в России, где негосударственным театрам выделяется помощь из бюджета. Благодаря этому они развиваются и расширяют репертуар. Средства они могут потратить на аренду помещений и оборудования, костюмы и реквизит или на гонорары постановщикам, - уточнил Пиотровский.

Согласно решение комитета культуры в список попали 10 театров, среди которых

театр «КУКФО», Малый театр кукол, «Синяя птица» и «Русская антреприза» имени Андрея Миронова». Последний получит самый большой транш на 19 млн рублей. Большая часть театров получит поддержку для организации детских постановок.