Игумения София: Рецепт развития России один - возвращение к православным корням

Настоятельница Воскресенского Новодевичьего монастыря считает, что современным россиянам нужно вернуться к православным истокам. Фото: скриншот vkvideo.ru/@spbdnevnik

Настоятельница Воскресенского Новодевичьего монастыря дала несколько советов, как поднять демографию в России и не потерять семейные ценности. Об этом и многом другом игумения София рассказала в видеоинтервью «Петербургскому дневнику» в рамках проекта «Продолжаем разговор». В частности, матушка признала, что семейный вопрос сейчас в стране стоит особенно остро, поскольку на восемь браков приходится пять разводов. По ее словам, главная причина этого – эгоизм человека, далеко не каждый решается взять на себя ответственность по воспитанию нового поколения.

- Зато все не против пользоваться цветочками на чужих пажитиях. Рецепт, как исправить ситуацию, только один. Нужно вернуться к нашим православным корням и традициям. Гражданскому обществу необходимо, в хорошем смысле слова, включить самоцензуру. Чтобы каждый поступок и сказанное слово были духовными, добрыми и красивыми, - цитируют матушку в газете.

Игумения добавляет, что миссия женщины – последовать за своим призванием, которое заложил в ее природу Бог.