Молодой матери из Карелии дали девять лет колонии за избиение двухмесячной дочери

В Карелии наказали мать, избившую двухмесячную дочь. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Молодая мать из Карелии получила суровый приговор за жестокое избиение родной дочери – двухмесячной малышки. 26-летней женщине дали девять лет колонии. Как пишет «Карелинформ», все произошло в июне 2025 года. Ребенок попал в больницу с тяжелыми гематомами. Полиция провела проверку и выяснила, что ее побила мать, которая была в стельку пьяной и истерила из-за плача дочки. СК возбудил уголовное дело, а прокуратура взяла ход расследования на контроль. Горе-мать сидела в СИЗО на время следствия. И вот, спустя год она услышала приговор.

- Жительницу Петрозаводска приговорили к девяти годам колонии общего режима. Также ее обязали выплатить пострадавшему ребенку 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, - сообщили в карельском издании.

При этом не сообщается, что сейчас с девочкой. Вероятно, ее отдали родственникам.

Ранее «КП-Петербург» писала, что в реке Мойке нашли голову. На черный пакет со страшной находкой наткнулись спасатели.