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НовостиОбщество19 июня 2026 18:23

«Противоречит логике»: В Тюмени кондуктор в 30-градусную жару высадила из автобуса мальчика с тепловым ударом

Кондуктор автобуса выставила на улицу мальчика с тепловым ударом в Тюмени
Анна ГРЕНЬ
Кондуктор сказала, вызвать скорую на остановке.

Кондуктор сказала, вызвать скорую на остановке.

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени кондуктор автобуса № 30 выпроводила мальчика с тепловым ударом из салона. На улице стояла 30-градусная жара, ребенку стало плохо - мутило, темнело в глазах. Но вместо помощи женщина сказала мальчику и его друзьям выходить на следующей остановке, пишет Федерал Пресс.

- Кондуктор сначала отругала детей, что те без воды ездят в жару, - рассказала редакции попутчица Екатерина. - А затем сказала, что мальчикам надо выйти и позвонить родителям или в скорую.

По словам юриста Ольги Климовой, этот выбор, «мягко говоря, противоречит элементарной логике помощи».

- С точки зрения медицины, пострадавшему от перегрева нужно прохладное помещение, горизонтальное положение и вода. Автобус с работающим кондиционером вполне подходящее помещение. А высадка на раскаленную остановку – это возвращение человека в те самые условия, которые его подкосили.