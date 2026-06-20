Организаторы национальной премии в сфере туризма продлили прием заявок до 31 июля

Премию имени Сергея Корнеева вручат в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге идет прием заявок на первую национальную премию в сфере туризма имени С.Е. Корнеева. Как сообщили организаторы, прием продлится до 31 июля. Заявку можно подать на официальном сайте премии.

- Участие в премии бесплатное, заявиться могут юридические лица, которые реализуют практические проекты в сфере туризма, - сообщили организаторы. - Это могут быть туроператоры, отели, музеи, объекты показа, представители креативных индустрий, общественные организации, предприниматели, региональные агентства по продвижению туризма, туристско-информационные центры, органы власти и местного самоуправления. Церемония награждения пройдет в декабре 2026 года в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного туристского форума «Тревел Хаб. Приезжай. Зима».

Отметим, премия будет вручаться впервые. Она учреждена в память о государственном деятеле Сергее Корнееве, чье имя связано с формированием современной туристической отрасли России. Проект получил поддержку Минэкономразвития, комитета по туризму Санкт-Петербурга и полномочного представительства президента в Северо-Западном федеральном округе. В 2026 году премия вручается по семи номинациям.