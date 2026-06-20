Два школьника сожгли автомобиль на парковке в Петербурге

Два подростка устроили пожар на парковке.

В Выборгском районе Петербурга два подростка устроили пожар на парковке. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел 19 июня около шести часов вечера.

- Поступило сообщение о том, что на парковке у дома 6 по улице Меркурьева подростки подожгли машину, - сообщили в полиции.

На стоянке нашли полностью сгоревший «ВАЗ-21074». Еще две машины пострадали от огня: «Тойота Рав-4» и «ВАЗ-21144».

- На месте происшествия были задержаны и доставлены в отдел для разбирательства двое подростков 12 и 11 лет, - уточнили в полиции.

В отношении их родителей составлены протоколы по статье «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Сейчас эксперты устанавливают ущерб от пожара, который придется компенсировать родителям.