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НовостиОбщество20 июня 2026 12:41

Полиция разыскала хама, который мешал проехать скорой помощи в Петербурге

Мужчину привлекли к ответственности
Александр ДЫБИН
Полиция нашла автохама.

Полиция нашла автохама.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Полиция Петербурга нашла водителя, который демонстративно мешал карете скорой помощи. Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел 11 июня на Белградской улице. Водитель легковушки заблокировал проезд скорой помощи. Ситуацию сняли очевидцы и опубликовали запись в соцсетях. Спустя некоторое время полиция отчитались о поимке нарушителя.

- Внимание сотрудников Госавтоинспекции привлекло видео, распространившееся в сети, на котором запечатлен водитель автомобиля Hyundai, создавший препятствие для движения машины скорой помощи. Этот инцидент вызвал бурную негативную реакцию пользователей социальных сетей, - сообщили в полиции.

Инспекторы Госавтоинспекции задержали нарушителя. Им оказался 46-летний житель Северной столицы. В отношении него составлен протокол. Мужчина принес извинения медикам.