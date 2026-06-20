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НовостиОбщество20 июня 2026 14:39

В Ленинградском зоопарке поселились даманы с именами из «Игры престолов»

Животных можно увидеть возле павильона «тропический дом»
Александр ДЫБИН
В Ленинградском зоопарке поселились даманы Брюса.

В Ленинградском зоопарке поселились даманы Брюса.

Коллекции Ленинградского зоопарка пополнение. Как сообщили в пресс-службе учреждения, зверинец пополнился тремя самцами дамана Брюса. Зверьков зовут Дрогон, Визерион и Рейегаль. Кстати это имена драконов из популярного сериала «Игра престолов». Зверьки родились в Казанском зооботсаду в 2020 году. Некоторое время содержались в Астрахани, а теперь переехали в Санкт-Петербург.

Даманы похожи на сурков или больших морских свинок, но биологически они ближе к слонам, чем к грызунам.

- Мы надеемся, что наши даманы Брюса станут такими же контактными, как их большой собрат — капский даман Сеня, - рассказала начальник отдела «Приматы» Наталья Филатова.

Зверьки будут жить в вольере напротив павильона «Тропический дом».