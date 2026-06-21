Курьера телефонных мошенников задержали в Петербурге после обмана пенсионерок

Возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве в крупном и особо крупном размере. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники уголовного розыска Петербурга задержали 39-летнего жителя поселка Песочный, который, по версии следствия, работал курьером на телефонных мошенников.

По данным полиции, в начале июня злоумышленники убедили 82-летнюю пенсионерку передать деньги якобы для декларирования сбережений. Женщина отдала курьеру 3 миллиона 757 тысяч 800 рублей, которые он затем перевел через криптообменник своим кураторам.

Спустя несколько недель жертвой аналогичной схемы стала 70-летняя пенсионерка. С 18 на 19 июня неизвестные убедили её передать «помощнику» 5 тысяч долларов США, 2 200 евро и 39 110 рублей.

- Однако курьер был задержан оперативниками с поличным и не успел перевести похищенные средства своим «работодателям», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

При задержании у мужчины изъяли два мобильных телефона, 5 тысяч долларов США, 2 200 евро и 61 110 рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве в крупном и особо крупном размере. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.