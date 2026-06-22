В Петербурге третий день ищут мужчину в тельняшке, уехавшего на «Ладе Гранте»

Водитель белой "Лады Гранты" пропал в Петербурге. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Третий день в Петербурге ищут 61-летнего мужчину, который уехал на белой «Ладе Гранте» в неизвестном направлении и пропал. Ориентировка на исчезнувшего горожанина появилась в группе регионального отряда «ЛизаАлерт» во ВКонтакте. По словам родственников, он сел в легковушку в субботу, 20 июня, и уехал в неизвестном направлении. С тех пор от него нет никаких вестей, на звонки он не отвечает. К поискам подключились волонтеры.

Ориентировка на мужчину. Фото: vk.com/lizaalert_piter

- Мужчина был одет в синюю рубашку в серую клетку, темно-синюю тельняшку, темно-зеленые брюки и коричневые сандалии. Особые приметы: рост 172 сантиметра, нормального телосложения, лысый, карие глаза. Уехал на автомобиле «Лада Гранта» белого цвета, - сообщается на ориентировке.

Если вам что-то известно о местонахождении этого петербуржца, просьба незамедлительно позвонить по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.