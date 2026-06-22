Котенка спасли из ливневки в Кировске. Фото: vk.com/koshkispas

Котенка спасли из ливневой трубы в фундаменте Дома культуры в Кировске. Душераздирающую и милую историю вызволения малыша из беды рассказал сотрудник «Кошкиспаса» Никита Юркин. Молодой человек приехал на вызов к ДК и его тут же облепила целая группа подростков – дети переживали, что котенок без устали пищит и может погибнуть. Оказалось, они всячески пытались помочь малышу, но без толку.

- Мы нашли какую-то стенку и разломали ее, но это оказалась не та стенка! А еще просили полицейских помочь, но у них не получилось достать его палкой! А еще поставили рядом с решеткой телефон, включили звуки кошки, и он начал высовывать голову! – облепили спасателя дети.

Друг животных попросил ребят сыграть в молчанку на время операции, запустил руку в решетку – и вуаля. Котенка удалось схватить. Тот подарил спасателю благодарный укус в палец и зашипел, но зато оказался на воле.

- Закройте ему глаза, срочно! – закричали дети. – Чтобы меньше боялся, нам так сказали!

Девочки передали котенка ветеринарам. Он оказался здоровым и вскоре уже мирно сопел. За ним будут ухаживать сотрудники ДК.