Сотрудница ломбарда в Петербурге обманула работодателя на полмиллиона

Работница ломбарда обманула владельца на пол миллиона рублей, подменяя золото на бижутерию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Пока одни закладывали в ломбард фамильное золото, чтобы дотянуть до зарплаты, другая петербурженка превратила это место в источник нелегального дохода. Товаровед ломбарда придумала схему, про которой оформляла фиктивные залоговые билеты без участия клиентов, а вместо золота сдавала собственную бижутерию. Разницу в стоимости спокойно забирала себе.

Как сообщили в прокуратуре Петербурга, женский ум и служебное положение принесли организации убыток в 534 тысячи рублей. Схема работала безотказно, пока внутренняя проверка не заметила несоответствие: по бумагам в сейфе лежало золото, а по факту – дешёвые безделушки.

– Золото в этой истории оказалось лишь на бумаге. Жительница обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в крупном размере, –прокомментировали в прокуратуре Петербурга.

Уголовное дело направлено в суд. Теперь предприимчивой сотруднице грозит до шести лет лишения свободы.