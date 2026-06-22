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НовостиОбщество22 июня 2026 7:54

Сотрудница ломбарда в Петербурге обманула работодателя на полмиллиона

Товаровед сдавала бижутерию под видом золота
Дарья ЧАУС
Работница ломбарда обманула владельца на пол миллиона рублей, подменяя золото на бижутерию.

Работница ломбарда обманула владельца на пол миллиона рублей, подменяя золото на бижутерию.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Пока одни закладывали в ломбард фамильное золото, чтобы дотянуть до зарплаты, другая петербурженка превратила это место в источник нелегального дохода. Товаровед ломбарда придумала схему, про которой оформляла фиктивные залоговые билеты без участия клиентов, а вместо золота сдавала собственную бижутерию. Разницу в стоимости спокойно забирала себе.

Как сообщили в прокуратуре Петербурга, женский ум и служебное положение принесли организации убыток в 534 тысячи рублей. Схема работала безотказно, пока внутренняя проверка не заметила несоответствие: по бумагам в сейфе лежало золото, а по факту – дешёвые безделушки.

– Золото в этой истории оказалось лишь на бумаге. Жительница обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в крупном размере, –прокомментировали в прокуратуре Петербурга.

Уголовное дело направлено в суд. Теперь предприимчивой сотруднице грозит до шести лет лишения свободы.