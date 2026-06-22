Пьяный бесправник на BMW погиб в ДТП в Гатчине и чуть не угробил 3-летнего сына

Трехлетний ребенок чудом остался жив в ДТП с пьяным водителем БМВ. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Пьяный мужчина сел за руль BMW X1, посадил на пассажирское 3-летнего ребенка и погиб в ДТП в поселке Кобралово под Гатчиной. 40-летнего водителя ранее лишили водительских прав, но его это не остановило. Изрядно выпив, в ночь на 21 июня он решил покататься по полевой дороге. На четвертом километре автодороги «Кобралово – Форносово» бесправник не совладал с поворотом и потерял управление. Иномарка съехала в кювет. Водитель погиб на месте от полученных травм – он не был пристегнут.

- Его трехлетний пассажир находился в момент ДТП на переднем пассажирском сиденье без детского удерживающего устройства. Мальчик остался цел, его осмотрели медики и передали родственникам. Состояние ребенка оценили как удовлетворительное, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По факту смертельного ДТП проводят проверку.