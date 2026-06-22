На участке в Старой Ладоге нашли схрон оружия. Фото: ГУ МВД России по СПб и Ло

Целый арсенал нашли у 33-летнего жителя Старой Ладоги. В доме мужчины на Морозовской улице и на его приусадебных участках обнаружили схрон: пистолет ТТ времен Великой Отечественной войны и 138 патронов к нему, три пули разного калибра, обрез охотничьего ружья, а также три банки с порохом. Все изъяли на экспертизу. Уже есть первые результаты – в банках действительно была взрывчатая смесь.

А вот и схрон. Фото: ГУ МВД России по СПб и Ло

- По факту обнаружения схрона обнаружили уголовное дело по первой части статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Судя по фотографиям с места, у мужчины еще имеются снайперские прицелы. Живет он небедно – на участке замечены иномарка, три мотоцикла, а также симпатичные домики, гараж и жилое здание. Теперь владельцу оружия грозит от 6 до 8 лет колонии.