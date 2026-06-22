Жителей Кемерова возмутил стихийный рынок на пляже

Горожан возмутили ларьки на пляже. Фото: VSE42.ru

Жители Кемерова пожаловались на обстановку на городском пляже. Как сообщает издание VSE42.ru, на ситуацию обратила внимание жительница столицы Кузбасса. Ее возмутила на стихийная торговая точка у Красного озера. На парковке возле водоёма, где официально плавать запрещено, читатели обнаружили импровизированный торговый ряд. Фотографии с места прислала в редакцию одна из горожанок.

- Прибрежную территорию заняли самовольные киоски, а для посетителей на той же парковке установили стулья, по сути устроив уличную площадку для отдыха, - пожаловалась женщина.

Кемеровчанка охарактеризовала эту ситуацию как бизнес в духе 1990-х. При том, что купание в озере под запретом и за это грозит штраф, данные ограничения не мешают коммерсантам извлекать выгоду из присутствия отдыхающих. Людям предлагают проводить время в условиях отсутствия полноценной инфраструктуры. Также подчёркивается, что возле ларьков не установлены контейнеры для мусора.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных норм на Красном озере.