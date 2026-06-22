Три человека утонули во время аномальной жары в Кузбассе

Три человека утонули в Кемеровской области. Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

К Кемеровской области в дни аномальной жары, установившейся в Кузбассе дни, на водоёмах произошло несколько несчастных случаев. Как сообщает издание VSE42.Ru, со ссылкой на Кузбасский центр медицины катастроф, за последние сутки в регионе погибли как минимум трое – один взрослый мужчина и двое несовершеннолетних.

В селе Драченино Ленинск-Кузнецкого района утонул 17-летний парень. В Заводском районе Новокузнецка погибла девятилетняя девочка. На территории Новокузнецкого округа захлебнулся 62-летний отдыхающий.

Помимо этого, в Заводском районе Новокузнецка тонули ещё две девочки, но их удалось вытащить. Одна из них, 12 лет, госпитализирована в травмпункт, её состояние оценивается как удовлетворительное. У второй пострадавшей, 14 лет, врачи зафиксировали состояние средней степени тяжести.

В Медкате напоминают, что экстремально высокая температура побуждает людей искать спасения от зноя у воды, однако несоблюдение мер предосторожности может привести к трагическим последствиям.